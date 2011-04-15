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11/12/2018
12:42

Gleden Invest стала владельцем завода плавленых сыров "Карат"

Gleden Invest стала владельцем Московского завода плавленых сыров "Карат". Об этом пишет газета "Ведомости".

Эта компания управляет активами бизнесмена Александра Клячина, в числе которых гостиничный оператор Azimut Hotels, девелоперская компания KR Properties, отель "Метрополь".

Gleden Invest собрала контрольный пакет "Карата" - приобрела доли у Связь-банка и других акционеров.

Сумму и условия сделки стороны не раскрывают.
"Карат" в 1996 году основал Владимир Корсун - на базе Московского завода плавленых сыров N 1. Сначала он купил у Москвы 76% компании, потом довел долю до 97%. В 2013 году завод допустил дефолт перед основным кредитором - Связь-банком. Связь-банк реструктурировал долг и выкупил обязательства "Карата" перед другими банками, а В.Корсун продал контрольный пакет банку и близким к нему структурам и покинул пост гендиректора.

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