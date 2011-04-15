"Распадская" в ноябре выдала на-гора 806 тыс. т угля при плане в 684 тыс. т. Об этом говорится в сообщении компании.



Подобного результата шахта "Распадская" достигла впервые за последние восемь лет.



Шахта "Распадская" находится под управлением Распадской угольной компании, добывает высококачественный уголь коксующейся марки ГЖ. После обогащения на ОФ "Распадская" уголь шахты "Распадская" отгружается на металлургические и коксохимические предприятия России, Украины и Юго-Восточной Азии.



ПАО "Распадская" объединяет группу предприятий единого территориально-производственного комплекса в Кемеровской области Российской Федерации: три шахты, один разрез, обогатительную фабрику, а также предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. Входит в состав вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компании ЕВРАЗ.



Evraz Group S.A. является одной из крупнейших вертикально-интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний, включает три ведущих российских сталелитейных предприятия - Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, а также компании Evraz Palini e Bertoli в Италии, Evraz Vitkovice Steel в Чехии и Evraz Inc. NA, объединяющий производства в США и Канаде. Кроме того, компании принадлежат металлургические и рудные активы на Украине, южноафриканская Highveld Steel and Vanadium Corporation.



Чистая прибыль Evraz plc за первое полугодие 2018 года выросла в 13 раз до $1.145 млрд с $86 млн годом ранее. Консолидированная выручка увеличилась на 24.2% до $6.343 млрд с $5.106 млрд, прибыль от операционной деятельности - в 2.1 раза до $1.731 млрд с 831 млн, консолидированный показатель EBITDA - на 65.5% до $1.906 млрд с $1.152 млрд.





"AK&M" от 11.12.2018