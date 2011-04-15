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11/12/2018
11:16

Криптовалюты продолжат валиться в рамках нисходящего тренда

Основные криптовалюты продолжают свое падение, двигаясь в рамках сформировавшегося на рынке сильного нисходящего тренда, говорится в комментарии аналитика Forex Club Ивана Марчены.

При этом игнорируются даже некоторые позитивные новости. Так, например, инвесторы остались равнодушными к сообщению о том, что Евросоюз может ввести блокчейн-паспорта и государственную криптовалюту, а британский законодатель предложил оплачивать налоги криптовалютой. На рынок по-прежнему негативно влияет решение SEC США в очередной раз перенести решение по регистрации биткоин-ETF.

Курс биткоина на 11.00 за сутки снизился на 2.51% до $3420 при капитализации $60.7 млрд. Ethereum к этому времени подешевел на 2.2% до $89, его капитализация составила $9.5 млрд. XRP за сутки опустился в цене на 0.33% до $0.3, его капитализация достигла $12.5 млрд. Litecoin подешевел на 3.24% до $23.9 с капитализацией $1.5 млрд.

Общая капитализация крипторынка составила $110.3 млрд.
В ближайшей перспективе нисходящее движение основных криптовалют, вероятно, продолжится. Курс биткоина вскоре может опуститься до $3350, Ethereum может подешеветь до $87-88, XRP - до $0.27-0.28, Litecoin - до $22.


"AK&M" от 11.12.2018
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