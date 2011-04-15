Дайджест газеты "Коммерсант" от 11 декабря 2018 года



ГЕНЕРАЛ ВСЕ ОТДАЛ БАНДИТАМ И ГОСУДАРСТВУ

ОБЖАЛОВАНА КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА У БЫВШЕГО ВЫСОКОПОСТАВЛЕННОГО СОТРУДНИКА ФСБ





Бывший первый заместитель начальника управления капитального строительства службы обеспечения деятельности ФСБ Александр Пастушков, как стало известно "Ъ", пострадал от бандитов, а потом и от военных прокуроров. Первые под пытками заставили генерала отдать им бочку, набитую рублями и долларами, а надзорщики обратили в доход государства $1,1 млн, 5,6 млн руб., а также загородный дом и участок, законность получения которых господин Пастушков и члены его семьи не смогли подтвердить. Пенсионер спецслужбы, у которого осталась скромная трешка в ведомственном доме, обжаловал конфискацию в Мосгорсуде.





ЕВРОКОМИССИЯ ПРОШЛАСЬ ПО РОССИЙСКИМ РЫНКАМ

ВЛАСТИ ЕС НАЗВАЛИ КРУПНЕЙШИХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ КОНТРАФАКТА



Еврокомиссия впервые опубликовала перечень распространителей контрафакта и пиратского контента. В него вошел целый ряд российских ресурсов и компаний: несколько сайтов с видео и электронными книгами, регистраторы доменных имен для нелегальных онлайн-аптек, а также торговые комплексы "Горбушкин двор" и "Дубровка". Регистраторы доменных имен обещают проверить информацию Еврокомиссии. Но в целом, отмечают эксперты, в текущем виде список не слишком полезен для борьбы с контрафактом.





БАНКИ РАСКИНУЛИ КРЕДИТКИ

ГРАЖДАНЕ НАКАПЛИВАЮТ ЛИМИТЫ ПО КАРТАМ



Бюро кредитных историй (БКИ) фиксируют снижение доли используемых лимитов по кредиткам. При этом и доля кредиток, которые клиенты получают, но так и не используют в течение всего срока действия, снижается. По мнению экспертов, это связано с активным продвижением наиболее удобного для банков, с точки зрения регулирования рисков, продукта - кредитных карт. А это в свою очередь соблазняет держателей карт использовать лимиты хотя бы частично, но ведет к рискам повышения перекредитованности граждан.





СМС ЦЕНОЙ 700 РУБЛЕЙ

ЗАБЫВЧИВЫХ ЗАЕМЩИКОВ РАЙФФАЙЗЕНБАНКА ПРЕДУПРЕДЯТ ЗА ДЕНЬГИ



Вступивший в силу еще в 2014 году закон о потребительском кредите, казалось бы, сделал невозможным взимание штрафов за просрочку по кредиту. Однако это не мешает банкам продолжать их взимать, просто переименовав в комиссии. В частности, с подобным случаем столкнулись клиенты Райффайзенбанка, в кредитных договорах которых описана комиссия за мониторинг просроченной задолженности. Сложившаяся судебная практика по законности комиссий банков противоречива, поэтому эксперты ждут четкой позиции регулятора.





УМНЫЕ КОЛОНКИ ЕЩЕ РАЗГОВОРЯТСЯ

DELOITTE ЖДЕТ РЕЗКОГО РОСТА ПРОДАЖ УСТРОЙСТВ С ГОЛОСОВЫМИ АССИСТЕНТАМИ





В 2019 году в мире сегмент умных колонок покажет рекордный в истории любых устройств, подключенных к интернету, рост продаж, полагают в Deloitte. Однако в России на этот рынок пока не вышли крупнейшие производители, а его покупательская база ограничена энтузиастами. Продажи таких устройств, в том числе от Apple и "Яндекса", исчисляются лишь тысячами штук, а формирование рынка займет еще два-три года, считают эксперты.





МОСКВИЧИ РАСПРОБОВАЛИ ФЕРМЕРСКОЕ

ДОЛЯ МАГАЗИНОВ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ РАСТЕТ



Смещение интереса потребителей в сторону магазинов небольшого формата и мода на здоровый образ жизни стали причиной резкого роста сетей фермерской продукции. За три года число таких магазинов в Москве увеличилось в 3,5 раза. Их доля среди продуктовых магазинов, расположенных в помещениях стрит-ритейла, выросла более чем вдвое, превысив 15%. Интерес к продуктам здорового питания будет сохраняться еще несколько лет, а профильные магазины начнут все чаще открываться в торговых центрах.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 11.12.2018