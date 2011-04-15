Дайджест газеты "Ведомости" от 11 декабря 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 11 декабря 2018 года.





РОСФИНМОНИТОРИНГ ПРОВЕЛ ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ



Росфинмониторинг хочет следить за разводами и ограничить оборот наличных



Это должно помочь в борьбе с коррупцией.

Сомнительные операции должностных лиц, в том числе из "губернаторского, депутатского и министерского корпуса", обнаружил Росфинмониторинг, анализируя панамское досье, рассказал начальник управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев на конференции в Высшей школе экономики. Всего Росфинмониторинг нашел 4197 подконтрольных россиянам офшорных компаний.



У россиян оказалось больше фирм, чем у других стран: например, у американцев было найдено 3066 фирм, у украинцев - 470. Компании россиян, по его словам, провели "множество сомнительных финансовых операций" на общую сумму свыше 5 млрд руб.



Росфинмониторинг - не единственное ведомство, которое использовало панамское досье. Например, к нему прибегала Федеральная налоговая служба в делах о доначислении налогов.





СЫР СПЛАВИТСЯ С ОТЕЛЯМИ

РОССИЙСКИЙ МИЛЛИАРДЕР КУПИЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СЫРКА "ДРУЖБА"



Из московского завода "Карат" хотят сделать лидера российского рынка сыров.



Gleden Invest стала владельцем Московского завода плавленых сыров "Карат", рассказали представитель "Карата" и Рафик Магжанов, управляющий директор Gleden Invest.



Эта компания управляет активами бизнесмена Александра Клячина, в числе которых гостиничный оператор Azimut Hotels, девелоперская компания KR Properties, отель "Метрополь". Клячин, по данным Forbes, занимает 66-ю строчку в рейтинге богатейших бизнесменов в России, его состояние журнал оценивает в $1,5 млрд.



В 2013 г. завод допустил дефолт перед основным кредитором - Связь-банком.





НОВЫЙ "ТРАСТ" ДОИГРЫВАЕТ СТАРЫЕ НОТЫ



Банк "Траст" преследует людей, потерявших в нем деньги

Он требует с владельцев кредитных нот компенсацию судебных расходов.



Банк "Траст" после нескольких лет судебных разбирательств начал массово взыскивать судебные расходы с держателей кредитных нот.



В 2009-2014 гг. клиенты банка по совету его сотрудников переводили средства из вкладов в кредитные ноты - ценные бумаги двух голландских компаний. В конце 2014 г. "Траст" был санирован и списал все субординированные кредиты, обеспечивавшие выплаты по нотам. Это предусматривали не все договоры. Держатели нот подали иски к банку: они заявляли, что являются вкладчиками, а банк умышленно скрыл от них информацию о рисках списания бумаг (банк не предупреждал клиентов об этом, говорили в суде несколько его менеджеров, участвовавших в продаже нот).



Региональные суды сначала вставали на сторону держателей нот, но вышестоящие инстанции отменяли эти решения. В среднем "Траст" требует от 160 000 до 500 000 руб.





РЕЦЕССИЯ НЕ ПРОГЛЯДЫВАЕТСЯ



Экономисты пока не ждут глобальной рецессии. Хотя в следующем году многое может пойти не так.



Испуганные нестабильностью на финансовых рынках инвесторы все больше опасаются возможной рецессии в развитых странах, и у них на то есть причины. Однако многие экономические тренды пока не указывают на ее приближение.



Фондовые индексы упали, а разница в доходностях между долгосрочными и краткосрочными казначейскими облигациями США (инверсия кривой) практически исчезла - оба этих явления были предвестниками прошлых рецессий. Нефть резко подешевела. В Германии, Италии и Японии наблюдалось снижение экономической активности в III квартале, замедляется китайская экономика. Кроме того, США еще не уладили торговые конфликты с Китаем и Евросоюзом, а Великобритании грозит неопределенность из-за Brexit.



Но результаты исследования UBS Securities не так пессимистичны. Специалисты UBS изучили 120 рецессий в 40 разных странах за последние 40 лет с целью выяснить, как вела себя их экономика до начала спада.





У АНТИПИНСКОГО НПЗ ЗАКОНЧИЛАСЬ НЕФТЬ

ОСТАНОВИЛСЯ ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ НЕЗАВИСИМЫХ НПЗ В РОССИИ



У Антипинского НПЗ нет денег на оплату нефти.

С 5 декабря прекращены поставки нефти на Антипинский НПЗ в Тюменской области, предприятие остановлено.



Один источник "Ведомостей" говорит, что предприятие не получает нефть с начала декабря. Второй уточняет, что предприятие не остановлено, а находится "на горячей циркуляции. т. е. он [завод] работает, но не перерабатывает нефть".



"Продолжается процесс оформления аккредитивов Антипинскому НПЗ от Сбербанка, - говорит представитель владельца НПЗ - компании New Stream. - Поставки нефти по трубопроводу на завод возобновятся в ближайшее время".



Поставки возобновятся, как только у компании появятся деньги на оплату нефти. В последние несколько месяцев Антипинский НПЗ неоднократно останавливал переработку нефти на внеплановые ремонты.



В конце ноября полностью остановил переработку из-за отсутствия денег на оплату нефти Афипский НПЗ, также находящийся под управлением New Stream.





"МЫ И "ФИН", И "ТЕХ" - ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ"



Управляющий Международным финансовым центром "Астана" рассказывает про ментальную революцию в Казахстане, как финансово-правовой оазис в Астане должен преобразить страну и какое место занять в мире, а также объясняет, почему казахстанские реформаторы уверены в успехе.



В 1968 г. советник первого премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю сказал западному банкиру, что Сингапур хочет в течение 10 лет стать финансовым центром Юго-Восточной Азии. "Вы сможете добиться этого в течение пяти лет", заполнив нишу в банковском обслуживании между закрытием банков в Сан-Франциско и их открытием в Цюрихе, ответил тот.



Создатели Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) внимательно изучали опыт Сингапура, а также Дубая, который построил финансовый центр примерно за три года и затем быстро сделал его поистине международным. МФЦА заполнит пустую нишу в Центральной Евразии, уверен его управляющий Кайрат Келимбетов.





КРИТЕРИИ ПРИМЕНЕНИЯ GDPR К РОССИЙСКИМ КОМПАНИЯМ ПРОЯСНИЛИСЬ



Критерии применения закона ЕС о защите данных к российским компаниям прояснились. Выжидательная позиция, которую заняла существенная часть российского бизнеса, становится все более рискованной.



Недавно Европейский совет по защите данных (EDPB) опубликовал разъяснения, в каких случаях компании из стран, не входящих в ЕС, должны соблюдать общий регламент ЕС о защите данных (GDPR). Он вступил в силу в мае 2018 г. Эти разъяснения имеют прямое отношение к российским компаниям.



Один из основных принципов GDPR - экстерриториальность и защита прав людей, предоставляющих персональные данные, независимо от их гражданства. Компаниям, не соблюдающим требования GDPR, грозят существенные штрафы - до 20 млн евро или до 4% от мирового оборота нарушителя.



Проблема в том, что многие формулировки регламента неоднозначны. Из-за этого последние полгода российский бизнес пребывал в напряжении: отсутствовала единая трактовка, в каких случаях и в каком объеме российские компании должны соблюдать GDPR.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 11.12.2018