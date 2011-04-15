Tumblr ограничил доступ к 161 странице с запрещённой информацией. Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора



Страницы сайта содержали порнографические изображения несовершеннолетних, информацию о способах изготовления наркотических веществ, а также о способах и методах совершения самоубийства.



В общей сложности на основании решений уполномоченных органов и судов запрещённой к распространению была признана информация на 332 страницах сервиса Tumblr. В настоящий момент материалы удалены со 161 страницы сайта; уведомления направлены в отношении 9 интернет-страниц. Доступ к 162 страницам сайта ограничивается на территории России операторами связи.





"AK&M" от 11.12.2018