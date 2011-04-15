Порядок налогообложения земельных участков изменится с 2019 года, ФНС

Порядок налогообложения земельных участков изменится с 2019 года. Об этом сообщила ФНС.



В частности, меняется порядок перерасчёта земельного налога для физических лиц. Теперь независимо от оснований перерасчёт проводиться не будет, если это повлечёт увеличение ранее уплаченной суммы налога. Изменения направлены на защиту законных интересов добросовестных налогоплательщиков и стимулирование физлиц своевременно уплачивать имущественные налоги.



Меняется и порядок применения кадастровой стоимости для налогообложения земельных участков. Так, в случае оспаривания кадастровой стоимости сведения о её новом значении (рыночной стоимости земельного участка), установленном после 1 января 2019 года решением комиссии при управлении Росреестра или суда, будут учитываются при определении налоговой базы с периода налогообложения земельного участка по оспоренной кадастровой стоимости.



Также вводятся льготы, освобождающие от уплаты земельного налога организации, признаваемые фондами в соответствии с законодательством об инновационных научно-технологических центрах, в отношении земельных участков, входящих в состав территории таких центров.



Для лиц предпенсионного возраста, соответствующих определенным законодательством РФ условиям, необходимым для назначения пенсии на 31 декабря 2018 года, предусмотрено право на налоговый вычет, уменьшающий налоговую базу на величину кадастровой стоимости 6 соток в отношении одного земельного участка.



Налоговую декларацию по земельному налогу в 2019 году организациям необходимо представлять по новой форме, утверждённой приказом ФНС России. В форме декларации учтены изменения в порядке налогообложения земельных участков: внесены правила, позволяющие с налогового периода 2018 года исчислить налог в случае изменения кадастровой стоимости земельного участка вследствие изменения его качественных и (или) количественных характеристик (вида разрешенного использования, категории земель, площади).



Изменения могут произойти также на региональном и муниципальном уровне, так как органы исполнительной власти субъектов РФ имеют полномочия утверждать результаты государственной кадастровой оценки земель, а органы местного самоуправления могут устанавливать налоговые ставки и льготы.





"AK&M" от 11.12.2018