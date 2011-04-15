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11/12/2018
13:31

Кабмин включил ещё 38 регионов в пилотный проект по прямым выплатам по соцстрахованию

Правительство РФ включило ещё 38 регионов в пилотный проект по прямым выплатам по обязательному соцстрахованию. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В настоящее время пилотный проект реализуется в 39 регионах. В 2019-2020 годах в пилотный проект будут включены ещё 38 субъектов Федерации.

С 2012 года Фондом социального страхования реализуется пилотный проект, направленный на проведение непосредственно территориальными органами Фонда финансирования, назначения и выплаты застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также других выплат и расходов.

Цель предусмотренного пилотным проектом перехода к механизму прямых выплат - улучшение положения застрахованных граждан и страхователей при назначении и получении пособий в рамках обязательного социального страхования. До этого во всех субъектах Федерации применялся зачётный механизм уплаты страховых взносов по обязательному социальному страхованию. Пособия застрахованным лицам выплачивались работодателем, которому при этом уменьшали сумму страховых взносов. Механизм прямых выплат лишён многих недостатков, присущих зачётному механизму уплаты страховых взносов.


"AK&M" от 11.12.2018
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