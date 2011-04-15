ПАО "АвтоВАЗ" отзывает 41.507 тыс. LADA Vesta. Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные c июля 2017 года по настоящее время, с VIN-кодами согласно приложению, опубликованному на сайте ведомства.



Причиной отзыва транспортных средств является выявленная комплектация автомобилей с шинами основной размерности 185/65R15 Pirelli Cinturato P1 и запасной 185/65R15 Formula Energy, которая не сертифицирована. Цвет окраски диска запасного колеса должен отличаться от цвета дисков основных колёс.



Изготовители проинформируют владельцев автомобилей LADA Vesta, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



На транспортных средствах будет выполнена покраска диска запасного колеса.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

ПАО "АвтоВАЗ" (ИНН 6320002223) - лидер автомобилестроения в России. Производственные мощности компании позволяют выпускать свыше 800 тыс. автомобилей в год.



Чистая прибыль ПАО "АвтоВАЗ" по РСБУ в первом полугодии 2018 года составила 486 млн руб. против убытка в 6.597 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 34.41% до 140.01 млрд руб. со 104.164 млрд руб., прибыль от продаж составила 3.643 млрд руб. против убытка в 1.894 млрд руб. за аналогичный период 2017 года, прибыль до налогообложения - 1.033 млрд руб. против убытка в 7.283 млрд руб.



Выручка Группы АвтоВАЗ по МСФО за 9 месяцев 2018 года увеличилась на 25.4% до 198.7 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Единовременные эффекты в размере 5.5 млрд руб. оказали положительное влияние на операционную маржу за 9 месяцев, доведя её значение до +12.1 млрд руб. Чистый результат за тот же период составил 5.4 млрд руб. в сравнении с убытком 4.5 млрд руб. в 2017 году. В течение 9 месяцев 2018 года на российском рынке было продано 259.129 тыс. автомобилей LADA, что на 17% больше, чем за тот же период 2017 года. Продажи LADA Vesta увеличились на 39.5% до 76.189 тыс. Группа АВТОВАЗ поставила на экспорт 27.398 тыс. автомобилей и сборочных комплектов LADA (+65%). За рубежом было открыто 9 новых дилерских центров LADA.



"AK&M" от 11.12.2018