"Фольксваген Груп Рус" в России отзывает 3.148 тыс. автомобилей Volkswagen и Skoda

ООО "Фольксваген Груп Рус" отзывает 3.148 тыс. Volkswagen Tiguan, Polo Sedan и Skoda Rapid. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2018 году, с VIN-кодами согласно приложению, опубликованному на сайте ведомства.



Причиной отзыва транспортных средств является выявленная неисправность заправочной установки, в результате чего была произведена заправка охлаждающей жидкости с несоответствующей концентрацией. В редких случаях это может привести к замерзанию охлаждающей жидкости при отрицательной температуре в зимнее время.



Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей Volkswagen Tiguan, Polo Sedan и Skoda Rapid, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



На транспортных средствах будет произведена проверка и, при необходимости, замена охлаждающей жидкости.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Volkswagen AG - крупнейший в Европе автопроизводитель, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят такие известные марки, как Lamborghini, Bentley, Bugatti. В 2009 году Volkswagen приобрёл 49.9% акций Porsche AG, слияние с которой завершилось в 2010 году. Компания занимается выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania. Штаб-квартира Volkswagen расположена в Вольфсбурге. Дочерняя структура компании в РФ - "Фольксваген Груп Рус" - в 2007 году запустила завод в Калуге проектной мощностью 150 тыс. автомобилей в год.



Продажи легковых автомобилей марки Volkswagen в России в первом полугодии 2018 года увеличились на 20% до 102.9 тыс. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.





"AK&M" от 11.12.2018