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11/12/2018
13:37

В Курской области начата подготовительная работа по созданию на базе ОБУ МФЦ единого информационного центра

В Курской области начата подготовительная работа по созданию на базе ОБУ МФЦ единого информационного центра. Как говорится в сообщении Комитета информации и печати Курской области, это поможет актуализировать и систематизировать имеющиеся в регионе базы данных, снизить затраты по их ведению, обеспечить максимальный контроль информационных потоков, сделать расчёты за ЖКУ более понятными и прозрачными для курян.

Речь об этом шла на совещании, которое провёл заместитель губернатора Алексей Смирнов. Участие в нём приняли руководители структурных подразделений Администрации региона, ОБУ МФЦ, Государственной жилищной инспекции, АО "КурскатомАтомЭнергоСбыт", ООО "Газпром межрегионгаз Курск", ПАО "Квадра" и Фонда капремонта.

Ресурсоснабжающие организации региона поддерживают идею создания в Курской области информационного пространства и примут участие в разработке "дорожной карты". Для этого в комитете ЖКХ и ТЭК Курской области будет создана специальная рабочая группа, которая обсудит все юридические и технические тонкости перехода на новую систему работы, результатом которой станет возможность формирования единого платёжного документа.


"AK&M" от 11.12.2018
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