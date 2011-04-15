В Курской области начата подготовительная работа по созданию на базе ОБУ МФЦ единого информационного центра. Как говорится в сообщении Комитета информации и печати Курской области, это поможет актуализировать и систематизировать имеющиеся в регионе базы данных, снизить затраты по их ведению, обеспечить максимальный контроль информационных потоков, сделать расчёты за ЖКУ более понятными и прозрачными для курян.



Речь об этом шла на совещании, которое провёл заместитель губернатора Алексей Смирнов. Участие в нём приняли руководители структурных подразделений Администрации региона, ОБУ МФЦ, Государственной жилищной инспекции, АО "КурскатомАтомЭнергоСбыт", ООО "Газпром межрегионгаз Курск", ПАО "Квадра" и Фонда капремонта.



Ресурсоснабжающие организации региона поддерживают идею создания в Курской области информационного пространства и примут участие в разработке "дорожной карты". Для этого в комитете ЖКХ и ТЭК Курской области будет создана специальная рабочая группа, которая обсудит все юридические и технические тонкости перехода на новую систему работы, результатом которой станет возможность формирования единого платёжного документа.





"AK&M" от 11.12.2018