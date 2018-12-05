ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 12 декабря в размере 66.5022 руб. против 66.2416 руб. на 11 декабря.





Курс доллара США за последние 5 дней:



11.12.18 - 66.2416 руб.

08.12.18 - 66.9227 руб.

07.12.18 - 66.7377 руб.

06.12.18 - 66.8242 руб.

05.12.18 - 66.4467 руб.













































































































"AK&M" от 11.12.2018