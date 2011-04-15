Курская область получит из федерального бюджета грант в размере 512.631 млн руб. за достижение высоких темпов наращивания экономического (налогового) потенциала за 2017 год. Об этом говорится в сообщении Комитета информации и печати Курской области.



Правительство РФ в целях поощрения субъектов Федерации, занявших с 1-го по 40-е места по итогам оценки эффективности деятельности региональных органов исполнительной власти по достижению высоких темпов наращивания экономического (налогового) потенциала территорий за 2017 год, распределило гранты на 19.96 млрд руб. между этими регионами.





"AK&M" от 11.12.2018