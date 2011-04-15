Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 12 декабря

Банк России установил на 12 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 47.8816

1 Азербайджанский манат 39.1996

100 Армянских драмов 13.6920

1 Белорусский рубль 31.3128

1 Болгарский лев 38.7001

1 Бразильский реал 16.9731

100 Венгерских форинтов 23.3998

1000 Вон Республики Корея 58.7631

10 Гонконгских долларов 85.1010

1 Датская крона 10.1408

1 Доллар США 66.5022

1 Евро 75.6197

100 Индийских рупий 92.5699

100 Казахстанских тенге 17.9358

1 Канадский доллар 49.5878

100 Киргизских сомов 95.2754

10 Китайских юаней 96.3940

10 Молдавских леев 38.5744

1 Новый туркменский манат 19.0278

10 Норвежских крон 78.0158

1 Польский злотый 17.6118

1 Румынский лей 16.2685

1 СДР (специальные

права заимствования) 92.1361

1 Сингапурский доллар 48.4357

10 Таджикских сомони 70.6343

1 Турецкая лира 12.3702

10000 Узбекских сумов 80.2070

10 Украинских гривен 23.9870

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 83.8194

10 Чешских крон 29.2594

10 Шведских крон 73.3817

1 Швейцарский франк 67.3440

10 Южноафриканских рэндов 45.9851

100 Японских иен 58.8177

"AK&M" от 11.12.2018