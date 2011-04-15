Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 12 декабря

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Банк России установил на 12 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 47.8816
1 Азербайджанский манат 39.1996
100 Армянских драмов 13.6920
1 Белорусский рубль 31.3128
1 Болгарский лев 38.7001
1 Бразильский реал 16.9731
100 Венгерских форинтов 23.3998
1000 Вон Республики Корея 58.7631
10 Гонконгских долларов 85.1010
1 Датская крона 10.1408
1 Доллар США 66.5022
1 Евро 75.6197
100 Индийских рупий 92.5699
100 Казахстанских тенге 17.9358
1 Канадский доллар 49.5878
100 Киргизских сомов 95.2754
10 Китайских юаней 96.3940
10 Молдавских леев 38.5744
1 Новый туркменский манат 19.0278
10 Норвежских крон 78.0158
1 Польский злотый 17.6118
1 Румынский лей 16.2685
1 СДР (специальные
права заимствования) 92.1361
1 Сингапурский доллар 48.4357
10 Таджикских сомони 70.6343
1 Турецкая лира 12.3702
10000 Узбекских сумов 80.2070
10 Украинских гривен 23.9870
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 83.8194
10 Чешских крон 29.2594
10 Шведских крон 73.3817
1 Швейцарский франк 67.3440
10 Южноафриканских рэндов 45.9851
100 Японских иен 58.8177
"AK&M" от 11.12.2018