Госдума приняла закон о повышении МРОТ с 2019 года до 11.28 тыс. руб.

Госдума приняла закон о повышении МРОТ с 2019 года до уровня прожиточного минимума - 11.28 тыс. руб. Об этом сообщает сайт партии "Единая Россия".



Повышение МРОТ по отношению к установленной 1 мая 2018 года планке (11.163 тыс. руб. в месяц) составит 117 руб.



"AK&M" от 11.12.2018