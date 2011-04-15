Госдума приняла закон о повышении МРОТ с 2019 года до 11.28 тыс. руб.

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Госдума приняла закон о повышении МРОТ с 2019 года до уровня прожиточного минимума - 11.28 тыс. руб. Об этом сообщает сайт партии "Единая Россия".
Повышение МРОТ по отношению к установленной 1 мая 2018 года планке (11.163 тыс. руб. в месяц) составит 117 руб.
"AK&M" от 11.12.2018