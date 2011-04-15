Госдума приняла в первом чтении проект президентских поправок по совершенствованию антикоррупционного законодательства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента.



В соответствии с законопроектом, Генеральная прокуратура будет наделена полномочиями запрашивать через Банк России информацию от иностранных банков о заграничных вкладах россиян, которым по закону запрещено их иметь.



Предлагается возложить на Генпрокуратуру функции уполномоченного органа по взаимодействию с компетентными органами иностранных государств при проведении соответствующих проверок.



В соответствии с действующим законодательством, ограничения по владению иностранными счетами и вкладами в зарубежных банках распространяются на лиц, замещающих государственные должности на федеральном уровне, государственные должности субъектов РФ, а также на депутатов, руководителей ЦБ РФ, Генеральной прокуратуры, руководителей городских округов, глав муниципальных районов, глав иных муниципальных образований, исполняющих полномочия глав местных администраций и др.





"AK&M" от 11.12.2018