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11/12/2018
14:27

Госдума приняла в первом чтении проект президентских поправок по совершенствованию антикоррупционного законодательства

Госдума приняла в первом чтении проект президентских поправок по совершенствованию антикоррупционного законодательства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента.

В соответствии с законопроектом, Генеральная прокуратура будет наделена полномочиями запрашивать через Банк России информацию от иностранных банков о заграничных вкладах россиян, которым по закону запрещено их иметь.

Предлагается возложить на Генпрокуратуру функции уполномоченного органа по взаимодействию с компетентными органами иностранных государств при проведении соответствующих проверок.

В соответствии с действующим законодательством, ограничения по владению иностранными счетами и вкладами в зарубежных банках распространяются на лиц, замещающих государственные должности на федеральном уровне, государственные должности субъектов РФ, а также на депутатов, руководителей ЦБ РФ, Генеральной прокуратуры, руководителей городских округов, глав муниципальных районов, глав иных муниципальных образований, исполняющих полномочия глав местных администраций и др.


"AK&M" от 11.12.2018
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