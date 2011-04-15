В Москве введут 19 гостиниц в 2019 году

Строительство 19 отелей более чем на 3 тыс. номеров планируется завершить в столице в следующем году. Об этом сообщил Стройкомплекс.



Самыми крупными станут Fairmont Hotels and Resorts (1-я Тверская-Ямская, владение 2), Crowne Plaza Moscow-Park Huaming (Вильгельма Пика, владение 13-14), Sheraton (Краснопрудная, владение 12, строение 1) и Holiday Inn (Ленинский проспект, владение 38).



В 2018 году ввели три отеля на 798 номеров. До конца года это число должно пополниться ещё шестью гостиницами на 951 номер, в том числе "пятизвёздочным" Radisson Blu (улица Самарская) на 360 номеров.



"AK&M" от 11.12.2018