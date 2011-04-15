В Калуге открылось движение по Южному обходу. Об этом сообщил Мостотрест.



Южный обход соединятся сразу с нескольким федеральными магистралями, что ускорит транспортное сообщение между несколькими областями. По подсчётам, в обход Калуги теперь пойдет около 80% транзита.



Стоимость проекта - 11 млрд руб. "<…> Мы добавляем к нашим дорогам обхода Калуги еще 21 км. Нам нужно построить ещё 21 км, и мы замкнем кольцо вокруг Калуги <…>", отметил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, цитируемый в сообщении.



Дорога будет составной частью федеральной трассы Рязань - Михайлов - Тула.



Новая дорога включает четыре развязки, восемь путепроводов и новый мост.



"AK&M" от 11.12.2018