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11/12/2018
14:52

В Калуге открылось движение по Южному обходу

В Калуге открылось движение по Южному обходу. Об этом сообщил Мостотрест.

Южный обход соединятся сразу с нескольким федеральными магистралями, что ускорит транспортное сообщение между несколькими областями. По подсчётам, в обход Калуги теперь пойдет около 80% транзита.

Стоимость проекта - 11 млрд руб. "<…> Мы добавляем к нашим дорогам обхода Калуги еще 21 км. Нам нужно построить ещё 21 км, и мы замкнем кольцо вокруг Калуги <…>", отметил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, цитируемый в сообщении.

Дорога будет составной частью федеральной трассы Рязань - Михайлов - Тула.

Новая дорога включает четыре развязки, восемь путепроводов и новый мост.

"AK&M" от 11.12.2018
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