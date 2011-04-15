Роснефть разрабатывает инновации для российской суперверфи "Звезда"

Специалисты ООО "ПИУЦ "Сапфир" (входит в состав Корпоративного научно-проектного комплекса НК "Роснефть") по заказу Департамента локализации техники и технологий и совместно с технологическим партнёром General Electric разработали электрическую винто-рулевую колонку (ВРК) мощностью 7.5 МВт для многофункциональных ледокольных судов снабжения проекта IBSV 10022, строящихся на судостроительном комплексе "Звезда". Об этом говорится в сообщении Роснефти.



Винто-рулевая колонка - ключевой элемент системы электродвижения судна, обеспечивающий ходовые и маневровые качества судов. В частности, использование ВРК позволяет судну разворачиваться на месте без привлечения буксиров, а также увеличивает лёдопроходимость. Это первый российский продукт такого класса, который разработан в соответствии с целями и задачами Стратегии "Роснефть-2022". Важным элементом Стратегии является технологическое развитие во всех областях деятельности компании, прежде всего, за счёт ускоренного тиражирования собственных инновационных разработок.



Суда проекта IBSV 10022 спроектированы для неограниченного района плавания и предназначены для доставки грузов на морские буровые платформы, их ледокольного обеспечения, буксировки судов и морских объектов, участия в спасательных операциях.



В дальнейших планах специалистов ПИУЦ "Сапфир" разработка ВРК мощностью от 11 до 15МВт для крупнотоннажных судов и газовозов ледового класса.



Судостроительный комплекс "Звезда" создаётся на базе Дальневосточного завода "Звезда" консорциумом инвесторов во главе с ПАО "НК "Роснефть". Проект комплекса предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля, сухого дока, производственных цехов полного цикла, а также цехов для строительства офшорной морской техники. С развитием судоверфи "Звезда" в России фактически создаётся новая отрасль промышленности - тяжёлое судостроение.



ООО "Прикладной инженерный и учебный центр "Сапфир" - совместное предприятие General Electric и ПАО "НК "Роснефть", деятельность которого направлена на расширение научно-технического сотрудничества компаний. Основной задачей Центра является развитие проектов "Роснефти" с использованием передовых технологий GE, включая разработку базовых технологических решений, локализацию оборудования и обучение специалистов нефтегазовой отрасли.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти по МСФО, за 9 месяцев 2018 года выросла в 3.4 раза до 451 млн руб. со 131 млн руб. годом ранее. Чистая прибыль за 9 месяцев 2017 года скорректирована в связи с уточнением финальной справедливой стоимости активов, приобретённых в 2017 году. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, в долларовом выражении составила $7.4 млрд против $2.2 млрд. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий выросла на 41.1% до 6.073 млрд руб. с 4.305 млрд руб., показатель EBITDA - на 57.7% до 1.593 млрд руб. с 1.01 млрд руб.



"AK&M" от 11.12.2018