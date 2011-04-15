Альфа-Банк опроверг продажу своих активов. Об этом говорится в заявлении кредитной организации.



"В связи с появлением в СМИ сообщений о переговорах по продаже банковских активов "Альфа Групп" на территории Российской Федерации, сообщаем, что данная информация не имеет никакого отношения к действительности. Мы категорически опровергаем эти слухи и факт переговоров. Никакие обсуждения с участниками рынка не велись и не ведутся", - говорится в заявлении.



"Мы рассматриваем появление данных слухов как попытку компрометации акционеров и руководства банка. Мы не собирались и не собираемся продавать Альфа-Банк", - подытоживает банк.



АО "Альфа-Банк" (ИНН 7728168971) основано в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"