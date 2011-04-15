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Прокуратура проводит проверку по факту пожара на мебельной фабрике в Щёлково. Об этом сообщила пресс-служба областного ведомства.
По имеющейся информации, сегодня, 11 декабря 2018 года, произошло возгорание на территории мебельной фабрики, расположенной в городском округе Щёлково. В результате пожара пострадали несколько работников фабрики.
В настоящее время причины пожара устанавливаются.
В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц предприятия, а также контрольно-надзорных органов.
"AK&M" от 11.12.2018