Прокуратура проводит проверку по факту пожара на мебельной фабрике в Щёлково. Об этом сообщила пресс-служба областного ведомства.



По имеющейся информации, сегодня, 11 декабря 2018 года, произошло возгорание на территории мебельной фабрики, расположенной в городском округе Щёлково. В результате пожара пострадали несколько работников фабрики.



В настоящее время причины пожара устанавливаются.

В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц предприятия, а также контрольно-надзорных органов.





"AK&M" от 11.12.2018