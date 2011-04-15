В систему страхования вкладов с 1 января будут включены малые предприятия

С 1 января 2019 года вступают в силу изменения в федеральный закон "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации", которые обеспечивают распространение страховой защиты на денежные средства малых предприятий, напоминает Банк России.



Закон предусматривает, что с 1 января 2019 года к числу вкладчиков, у которых средства на банковских счетах (вкладах) застрахованы в системе страхования вкладов, наряду с физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, будут отнесены малые предприятия. Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы денежных средств на всех его счетах (вкладах), но не более 1.4 млн руб. в совокупности в каждом банке. При этом сведения об указанных малых предприятиях на дату наступления страхового случая должны содержаться в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.



Страхованию подлежат денежные средства в рублях и иностранной валюте, размещённые в российских банках, имеющих право на работу с денежными средствами физических лиц и являющихся участниками системы страхования вкладов. Денежные средства малых предприятий, размещенные в банках - участниках системы страхования вкладов, не имеющих права на работу с денежными средствами физических лиц, в банках, не являющихся участниками системы страхования вкладов, а также в небанковских кредитных организациях страхованию не подлежат.



Банки, не являющиеся участниками системы страхования вкладов, а также небанковские кредитные организации вправе осуществлять открытие и ведение банковских счетов (счетов по вкладам) индивидуальных предпринимателей и малых предприятий в соответствии с имеющейся у них лицензией, выданной Банком России.



Банки - участники системы страхования вкладов, изменившие после 1 января 2019 года свой статус банка на статус небанковской кредитной организации, утрачивают право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие банковских счетов физических лиц и исключаются из системы страхования вкладов. При этом такие кредитные организации могут осуществлять в соответствии с имеющейся лицензией открытие и ведение банковских счетов (счетов по вкладам) индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, средства которых в указанных кредитных организациях страхованию не подлежат.



Банк России также сообщает, что утвердил и направил на государственную регистрацию в Минюст России Указание Банка России "О порядке формирования и форме реестра обязательств банка перед вкладчиками" для обеспечения своевременных выплат вкладчикам, в том числе малым предприятиям, при наступлении страхового случая.



"AK&M" от 11.12.2018