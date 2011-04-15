Банк "ФК Открытие" косвенно стал владельцем 100% СК "ЭРГО Жизнь"

ПАО "Банк "ФК Открытие" косвенно стал владельцем 100% ООО "Страховая компания "ЭРГО Жизнь". Об этом говорится в сообщении банка.



Банк владеет долей через ПАО СК "Росгосстрах", АО "Негосударственный пенсионный фонд "ЛУКОЙЛ-Гарант", ПАО "Росгосстрах Банк", ООО "РГС Активы", ООО "РГС Холдинг", ООО "РГСН".



Напомним, Росгосстрах стал собственником 100% долей в уставном капитале ООО СК "ЭРГО Жизнь". Соответствующая запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 6 декабря 2018 года.



Росгосстрах как новый владелец СК "ЭРГО Жизнь" принял решение о смене наблюдательного совета компании. Его председателем назначен генеральный директор Росгосстраха Николаус Фрай. В наблюдательный совет избраны ещё три представителя Росгосстраха: советник генерального директора по развитию страхования жизни Алексей Руденко, первый заместитель председателя правления Вячеслав Воробьёв и финансовый директор Максим Шепелев, а также независимый директор Максим Чернин и директор Департамента розничных продаж банка "Открытие" Алексей Фарафонтов.



"Росгосстрах намерен как можно быстрее вернуться на рынок страхования жизни. Приобретение "ЭРГО Жизнь" позволяет нам сразу запустить продажи собственных продуктов страхования жизни через компании, входящие в группу "Открытие", а в ближайшее время - и через розничную сеть Росгосстраха, - сообщал Николаус Фрай. - Акционер ставит перед нами амбициозную задачу - в рекордные сроки войти в число лидеров рынка страхования жизни в России с полномасштабной линейкой продуктов. Уверен, что у нас есть всё необходимое, чтобы добиться этой цели: прекрасно знакомый россиянам бренд, синергия с группой "Открытие", самая масштабная сеть дистрибуции в стране и высокопрофессиональные кадры".



Росгосстрах - одна из крупнейших страховых компаний в России. Является правопреемником Госстраха СССР.



Банк "Открытие" является уполномоченным банком АО "Корпорация "МСП" по программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего бизнеса, реализующих проекты в приоритетных отраслях, и предлагает ставки по кредитам на суммы свыше 3 млн руб. от 8.7% годовых для предприятий МСБ.



Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1992 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц".



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