Чистый отток капитала из РФ в январе-ноябре увеличился в 3.3 раза до $58.5 млрд

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Чистый отток капитала из РФ в январе-ноябре 2018 года увеличился в 3.3 раза до $58.5 млрд в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.
"Сальдо финансовых операций частного сектора с нерезидентами, предварительно, составило $58.5 млрд против $17.7 млрд в январе-ноябре 2017 года", - сообщает ЦБ.
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