Чистая прибыль РусГидро по МСФО за 9 месяцев выросла на 39.7% до 43.03 млрд руб.

Чистая прибыль Группы РусГидро по МСФО за 9 месяцев 2018 года увеличилась на 39.7% и составила 43.03 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Об этом говорится в сообщении компании.



Скорректированная на неденежные статьи чистая прибыль Группы выросла на 18.5% до 48.41 млрд руб.



Показатель EBITDA составил 81.02 млрд руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13.1%.



Разница между отчётным и скорректированным показателями чистой прибыли объясняется признанием прочего операционного дохода вследствие изменения справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых через прибыль или убыток (акции ПАО "Интер РАО ЕЭС"), признанием убытка от обесценения дебиторской задолженности, изменения справедливой стоимости беспоставочного форварда на акции и экономического обесценения основных средств, отмечает компания.



Общая выручка Группы (с учётом государственных субсидий) составила 288.09 млрд руб. и превысила прошлогодний показатель на 7.2%. Основными факторами, повлиявшими на рост выручки, стали увеличение реализации электроэнергии энергокомпаниями субгруппы "РАО ЭС Востока", рост реализации электроэнергии ПАО "РусГидро" на фоне высоких показателей выработки электроэнергии ГЭС, увеличение объёмов реализации мощности, теплоэнергии и горячей воды на Дальнем Востоке.



Активы Группы по состоянию на 30 сентября 2018 года увеличились на 3.5% до 1.064 трлн руб. за счет роста стоимости основных средств, товарно-материальных запасов и дебиторской задолженности. Обязательства Группы увеличились на 2.4% до 340.8 млрд руб. Долгосрочные обязательства увеличились на 64.99 млрд руб., краткосрочные - уменьшились на 56.87 млрд руб. Изменения в структуре обязательств Группы обусловлены размещением в феврале 2018 года трёхлетних рублёвых еврооблигаций объёмом 20 млрд руб., погашением долгосрочного кредита от ПАО "Сбербанк" на общую сумму 10.61 млрд руб. в марте 2018 года, привлечением в июле 2018 года кредита у Банка ВТБ в объёме 20 млрд руб., погашением облигаций на 20 млрд руб., выпущенных в феврале 2013 года, и облигаций на 15 млрд руб., выпущенных в июле 2015 года.



ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195) - объединяет 90 объектов возобновляемой энергетики в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Также компания является собственником 90% акций ЗАО "Международная энергетическая корпорация". Общая установленная мощность активов компании - 39 ГВт. Электростанции группы "РусГидро" в первом полугодии 2018 года увеличили выработку электроэнергии на 6% до 67.371 млрд кВт ч по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



Размер уставного капитала компании - 426.289 млрд руб. По состоянию на 30 сентября 2017 года РФ принадлежало 60.5602% акций РусГидро, НКО ЗАО "Национальный расчётный депозитарий" - 36.9963% акций.



Чистая прибыль группы "РусГидро" по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 64.5% до 36.688 млрд руб. с 22.303 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка снизилась на 0.01% до 180.853 млрд руб. со 180.866 млрд руб., прибыль от операционной деятельности увеличилась на 33.6% до 48.15 млрд руб. с 36.041 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 48.03% до 45.725 млрд руб. с 30.889 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 16.3% до 59.95 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО РусГидро" по РСБУ за 9 месяцев 2018 года увеличилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 37.51 млрд руб. Скорректированный на неденежные статьи показатель чистой прибыли - 37.02 млрд руб., что на 15% выше аналогичного показателя прошлого года. Показатель EBITDA увеличился на 8% и составил 65.1 млрд руб.



"AK&M" от 11.12.2018