Профицит текущего счёта платёжного баланса РФ в январе-ноябре вырос в 3.8 раза

Профицит счёта текущих операций платёжного баланса РФ в первом полугодии 2018 года, по предварительной оценке Банка России, увеличился в 3.8 раза до $104.3 млрд. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Основную роль сыграло укрепление в 1.7 раза положительного сальдо внешней торговли товарами до $175.6 млрд, сложившееся на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры основных товаров российского экспорта и низких темпов роста импорта. Одновременно несколько уменьшился и совокупный отрицательный вклад других компонентов счёта текущих операций.





"AK&M" от 11.12.2018