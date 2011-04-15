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11/12/2018
19:05

Госдума приняла закон о господдержке в агростраховании

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении правительственный закон, меняющий механизм государственной поддержки в сфере сельхозстрахования. Об этом сообщает сайт партии "Единая Россия".

Основное изменение касается установления безусловной франшизы, минимальный размер которой не может быть менее 10%, и увеличения размера максимальной франшизы с 30% до 50% страховой суммы в отношении каждой сельскохозяйственной культуры, группы многолетних насаждений.

Законом предлагается также исключить размер порога утраты (гибели) урожая и посадок. Согласно действующему законодательству, утрата урожая определяется как снижение фактического урожая на 20% и более по сравнению с запланированным уровнем. Утрата посадок многолетних насаждений определяется как потеря многолетними насаждениями жизнеспособности более чем на 30% посадочной площади земельных участков.

Ещё одна поправка позволит сельскохозяйственным товаропроизводителям получать страховые возмещения в случае вынужденного убоя застрахованных животных, факт заболевания которых заразными болезнями не установлен. Страховые возмещения можно будет получить в том случае, если убой был совершен в соответствии с ветеринарным законодательством РФ и направлен на предотвращение распространения заразных болезней, включенных в специальный перечень.

Также предлагается установить в договоре размер страховой суммы не менее 70% (взамен действующих не менее 80%) от страховой стоимости урожая сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних насаждении, сельскохозяйственных животных.

Закон также вносит изменения в правило о выплате субсидий на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям на уплату страховой премии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ. В частности, в случае, если страховой тариф, указанный в договоре страхования, меньше предельного размера ставки для расчета размера субсидии по застрахованному объекту или равен ему, размер субсидии будет составлять 50% от страховой премии. Если же страховой тариф превышает предельный размер ставки, размер субсидии будет равен 50% от суммы, рассчитанной как произведение страховой суммы и предельного размера ставки для расчета размера субсидии по этому объекту сельскохозяйственного страхования.

Кроме того, в законе предлагается допустить использование материалов фото- и видеофиксации, полученных в ходе дистанционного зондирования Земли, для получения объективных данных о фактах гибели урожая. Также можно будет проводить авиационный и космический мониторинг.

Минсельхоз по согласованию с Минфином будет устанавливать порядок утверждения методики определения страховой стоимости и размера гибели урожая или сельскохозяйственных животных, а также ставки для расчёта размера субсидий (ранее это устанавливало Правительство РФ).

Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

"AK&M" от 11.12.2018
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