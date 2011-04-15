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11/12/2018
17:18

На площадке по сооружению Курской АЭС-2 началась ключевая операция года - армирование фундаментной плиты реакторного здания энергоблока N 2

На площадке по сооружению Курской АЭС-2 с опережением сроков началась ключевая операция года - армирование фундаментной плиты реакторного здания энергоблока N 2. Об этом говорится в сообщении Комитета информации и печати Курской области.

Всего в фундаментную плиту здания будут смонтированы 105 армоблоков общим весом более 1600 тонн. Это позволит в первом полугодии 2019 года приступить к укладке первого бетона в фундаментную плиту реакторного здания 2-го энергоблока.

"Начало армирования фундаментной плиты здания реактора второго энергоблока - очередной конкретный шаг в реализации стратегической задачи Госкорпорации "Росатом" и Концерна "Росэнергоатом" по созданию нового, самого передового продукта в сфере высоких ядерных технологий для российского и международных рынков, - прокомментировал событие директор Курской АЭС Вячеслав Федюкин. - Опережение сроков достигнуто за счет совершенствования технологии и учета опыта, наработанного при работах на первом энергоблоке".

На площадке сооружения Курской АЭС-2 выполняются другие работы. На объектах первого энергоблока выполняются работы по бетонированию фундаментной плиты здания блочной насосной станции, а также монтаж трубопроводов в границах здания турбины.

В цехе изготовления армометаллоблоков выполнены работы по изготовлению армоблоков внутренней защитной оболочки реакторного здания энергоблока N 1. Это позволит приступить к монтажу первого яруса внутренней защитной оболочки в мае 2019 года.

На втором энергоблоке начаты работы по устройству бетонной подготовки вспомогательного реакторного здания.

Курская АЭС-2 - это строящаяся станция замещения выбывающих из эксплуатации энергоблоков ныне действующей Курской атомной станции. На Курской АЭС-2 предусматривается реализация проекта энергоблоков нового поколения ВВЭР-ТОИ повышенной безопасности и улучшенных технико-экономических характеристик.

"AK&M" от 11.12.2018
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