Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ в третьей декаде ноября выросла до 7.36% годовых с 7.32% годовых во второй декаде. Об этом свидетельствуют данные Банка России.



В первой декаде ноября ставка составила 7.18%, в третьей декаде октября - 7.03%, во второй - 7.01%, в первой - 6.8%.



Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ за последние несколько лет зафиксирована во второй декаде декабря 2014 года. Тогда ставка достигла 15.31% годовых вслед за решением Банка России об увеличении ключевой ставки до 17% с 10.5% годовых.



Информация по размеру ставки подготовлена на основе данных Сбербанка, МКБ, ВТБ, Райффайзенбанка, ГПБ, Бинбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, Банка "ФК "Открытие" и Промсвязьбанка.





"AK&M" от 11.12.2018