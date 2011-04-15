Банк России начинает регистрировать условия выдачи сберегательных и депозитных сертификатов

Банк России опубликовал положение, регулирующее допуск сберегательных и депозитных сертификатов кредитных организаций на финансовый рынок. С 1 июня 2018 года начали действовать поправки в закон "О банках и банковской деятельности", в соответствии с которыми кредитные организации вправе выдавать сберегательные и депозитные сертификаты клиентам только после внесения Банком России информации о зарегистрированных условиях выдачи таких бумаг в реестр. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Согласно новым правилам, теперь разрешается выдача только именных сертификатов, которые удостоверяют факт внесения клиентом суммы вклада на обозначенных банком условиях. Выдача сертификатов на предъявителя отныне запрещена Гражданским кодексом РФ.



Состав реквизитов сберегательных и депозитных сертификатов устанавливает Банк России. Каждый сертификат должен содержать указание на зарегистрированные условия, в соответствии с которыми он выдан, права владельца сертификата и обязательства банка-эмитента. В частности, в сертификате фиксируется право (отсутствие права) вкладчика на получение вложенных средств и начисленных процентов по требованию до истечения срока, на который выдан сертификат.



Банк России будет осуществлять регистрацию условий выдачи сберегательных или депозитных сертификатов на основании представленных банками документов, перечень которых прописан регулятором, если нет установленных Положением причин для отказа. Сведения о зарегистрированных условиях будут доступны на сайте Банка России.



Положением определены возможности и порядок установления кредитной организацией процентных ставок по удостоверенным сертификатами вкладам, а также порядок раскрытия кредитными организациями информации об условиях выдачи сберегательных и депозитных сертификатов.







"AK&M" от 11.12.2018