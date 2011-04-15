Volkswagen запустил программу маркировки оригинальных товаров

Volkswagen Group Rus запустил программу маркировки оригинальных товаров для проверки их подлинности. Об этом говорится в сообщении компании.



С осени 2018 года на упаковках оригинальных товаров для технического обслуживания автомобиля, которые часто становятся объектом подделки, размещается специальный двухслойный стикер с символом программы проверки подлинности Tested.Genuine.



Программа проверки подлинности Tested.Genuine распространяется на товары, предназначенные для сервисного обслуживания автомобилей марок Volkswagen - легковые автомобили, Audi, SKODA и Volkswagen Коммерческие автомобили. К товарам, которые часто становятся объектом подделки, относятся воздушные, салонные, масляные и топливные фильтры, тормозные колодки и диски, свечи зажигания и накаливания, моторные и трансмиссионные масла, тормозные и иные технические жидкости.



Volkswagen AG - крупнейший в Европе автопроизводитель, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят такие известные марки, как Lamborghini, Bentley, Bugatti. В 2009 году Volkswagen приобрёл 49.9% акций Porsche AG, слияние с которой завершилось в 2010 году. Компания занимается выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania. Штаб-квартира Volkswagen расположена в Вольфсбурге. Дочерняя структура компании в РФ - "Фольксваген Груп Рус" - в 2007 году запустила завод в Калуге проектной мощностью 150 тыс. автомобилей в год.



Продажи легковых автомобилей марки Volkswagen в России в первом полугодии 2018 года увеличились на 20% до 102.9 тыс. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.





"AK&M" от 11.12.2018