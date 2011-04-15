Яндекс.Такси выходит на рынок Израиля под брендом Yango. Об этом говорится в сообщении сервиса.



Ранее он существовал в двух странах: Финляндии и Кот-д'Ивуаре.



Yango полностью совместимо с Яндекс.Такси. Это значит, что туристам из России в Израиле не понадобится скачивать новое приложение: они могут вызвать машину в привычном Яндекс.Такси. И наоборот, житель Тель-Авива, приехавший в Москву, сможет спокойно сделать заказ через Yango.



Приложение Yango доступно на иврите, английском, русском и многих других языках. Сейчас с его помощью можно вызвать такси в Гуш-Дане (это центральный регион страны, включающий в себя Тель-Авив и Яффо, Раанану, Герцлию и другие населённые пункты), Нетании, Хайфе, Ашкелоне и Ашдоде. Можно поехать из одного города в другой. Расплатиться с водителем можно наличными или банковской картой, привязанной к аккаунту в приложении.



Во всём Израиле единые тарифы на такси - неважно, пользуется человек приложением, заказывает такси по телефону или вовсе ловит машину на улице. Стоимость заказа рассчитывает таксометр водителя. На неё влияет множество факторов: расстояние между двумя точками, количество пассажиров в салоне, наличие багажа, время суток. Так будет и с поездками, заказанными в Yango.



Яндекс.Такси работает с осени 2011 года, обслуживая 36 млн пользователей в 14 странах мира, имея в таксопарках-партнёрах более 900 тыс. водителей.



Yandex N.V. - крупная интернет-компания, владеющая поисковиком "Яндекс" и рядом интернет-сервисов.



Чистая прибыль Яндекса по US GAAP за 9 месяцев 2018 года выросла почти в 8 раз до 39.95 млрд руб. с 5.156 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 34% до 88.815 млрд руб. с 66.194 млрд руб., операционная прибыль - на 63% до 13.39 млрд руб. с 8.219 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 38% до 27.271 млрд руб. с 19.782 млрд руб.



За III квартал 2018 года консолидированная выручка выросла по сравнению с аналогичным показателем за III квартал 2017 года на 39% до 32.6 млрд руб. ($496.6 млн). Чистая прибыль выросла на 459% и составила 4.8 млрд руб. ($72.7 млн). Скорректированная чистая прибыль (Adjusted net income) увеличилась на 157% и составила 6.1 млрд руб. ($93 млн). Скорректированный показатель EBITDA (Adjusted EBITDA) вырос на 88% до 10.7 млрд руб. ($163.5 млн).



"AK&M" от 11.12.2018