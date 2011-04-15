Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тыс. руб. за несоблюдение российского законодательства. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Компания не выполнила требования закона "Об информации…" по подключению к федеральной государственной информационной системе, содержащей реестр запрещенных интернет-ресурсов (ФГИС).



В отношении Google назначена минимальная сумма штрафа, отмечается в сообщении.



По российскому законодательству операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией. Для этого они должны подключиться к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень таких страниц. Представителям компании Google неоднократно разъяснялись данные требования закона.



Невыполнение указанных требований образует состав административного правонарушения (часть 1 статьи 13.40 КоАП РФ). Санкция данной статьи предусматривает для юридических лиц штраф в размере от 500 до 700 тыс. руб.





"AK&M" от 11.12.2018