Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

11/12/2018
19:11

Нормы беспошлинного ввоза товаров изменятся с 1 января

Нормы беспошлинного ввоза товаров изменятся с 1 января. Об этом сообщила ФТС России.

За товары, приобретённые за рубежом и доставленные в течение одного календарного месяца в адрес одного физического лица в международных посылках или экспресс-перевозчиками, физические лица не должны будут платить таможенные пошлины, налоги, если стоимость товаров не превышает суммы, эквивалентной 500 евро, а их вес - 31 кг.

Следует обратить внимание: товары, заказанные (приобретенные) в 2018 году, но поступившие на таможенное оформление в 2019 году, будут оформлены по нормам 2019 года.

Как ранее сообщала пресс-служба ФТС России, с 1 января 2019 года изменяются и нормы ввоза товаров для личного пользования без уплаты таможенных платежей, которые ввозятся в Россию различными видами транспорта в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже.

Неизменной остаётся норма для товаров, перемещаемых воздушным транспортом. Без уплаты пошлин, налогов можно будет ввезти товары стоимостью до 10 тыс. евро и весом до 50 кг.

Если же физические лица везут товары на автомобильном и железнодорожном, морском и речном транспорте, а также в пешем порядке, сопровождаемым и (или) несопровождаемым багажом, то таможенными платежами не облагаются товары стоимостью до 500 евро и (или) весом до 25 кг.

В случае превышения установленных значений потребуется заплатить таможенные платежи. При расчётах применяется единая ставка в размере 30% от стоимости товара, но не менее 4 евро за килограмм веса в части превышения стоимостной и/или весовой нормы.

В отношении неделимых товаров весом более 35 кг таможенные пошлины, налоги рассчитываются от общей стоимости и от общего веса товара.

"AK&M" от 11.12.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100