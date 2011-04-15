Нормы беспошлинного ввоза товаров изменятся с 1 января. Об этом сообщила ФТС России.



За товары, приобретённые за рубежом и доставленные в течение одного календарного месяца в адрес одного физического лица в международных посылках или экспресс-перевозчиками, физические лица не должны будут платить таможенные пошлины, налоги, если стоимость товаров не превышает суммы, эквивалентной 500 евро, а их вес - 31 кг.



Следует обратить внимание: товары, заказанные (приобретенные) в 2018 году, но поступившие на таможенное оформление в 2019 году, будут оформлены по нормам 2019 года.



Как ранее сообщала пресс-служба ФТС России, с 1 января 2019 года изменяются и нормы ввоза товаров для личного пользования без уплаты таможенных платежей, которые ввозятся в Россию различными видами транспорта в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже.



Неизменной остаётся норма для товаров, перемещаемых воздушным транспортом. Без уплаты пошлин, налогов можно будет ввезти товары стоимостью до 10 тыс. евро и весом до 50 кг.



Если же физические лица везут товары на автомобильном и железнодорожном, морском и речном транспорте, а также в пешем порядке, сопровождаемым и (или) несопровождаемым багажом, то таможенными платежами не облагаются товары стоимостью до 500 евро и (или) весом до 25 кг.



В случае превышения установленных значений потребуется заплатить таможенные платежи. При расчётах применяется единая ставка в размере 30% от стоимости товара, но не менее 4 евро за килограмм веса в части превышения стоимостной и/или весовой нормы.



В отношении неделимых товаров весом более 35 кг таможенные пошлины, налоги рассчитываются от общей стоимости и от общего веса товара.



"AK&M" от 11.12.2018