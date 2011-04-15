Турция согласовала ветеринарный сертификат на экспорт говядины из России

Генеральное управление по продовольствию и контролю Министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турецкой Республики сообщило Россельхознадзору, что согласовывает ветеринарный сертификат на экспорт говядины из России в Турцию. Об этом говорится в сообщении российского ведомства.



Этот документ стал итогом длительной работы, проведённой Россельхознадзором с турецким ветеринарным ведомством. Ранее, в августе текущего года, турецкие коллеги сообщили, что по итогам проведённой работы, инспектирования предприятий и переговоров Россия включена в список стран, аттестованных на поставки говядины в Турцию.



"AK&M" от 11.12.2018