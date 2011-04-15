Минсельхоз намерен к 2021 году существенно расширить сеть атташе по АПК за рубежом. Об этом говорится в сообщении министерства.



Как напомнил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, президент Российской Федерации поставил перед агропромышленным комплексом новую стратегическую задачу по увеличению экспорта продукции АПК в 2.5 раза к 2024 году. По его словам, приводимым в сообщении, достижение данного показателя требует от отрасли существенных производственных, инфраструктурных, логистических и нормативно-правовых изменений. На достижение этих целей направлен разработанный в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" федеральный проект "Экспорт продукции АПК".



Документ в частности предполагает создание комплексной системы продвижения продукции АПК на внешние рынки. "Хотелось бы отметить, что торговые представительства являются одним из ключевых инструментов по наращиванию экспорта продукции отечественного АПК на внешние рынки. Мы планируем сформировать сеть атташе по АПК за рубежом как для поддержания поставок на традиционные рынки сбыта, так и с целью вывода на перспективные рынки качественно новой продукции. К 2021 году их количество должно существенно возрасти и составлять не менее 50 штатных единиц", - сообщил Д.Патрушев.



Расширение сети атташе по АПК планируется осуществлять за счёт введения дополнительных ставок в посольствах России в иностранных государствах и в торговых представительствах нашей страны за рубежом.



"AK&M" от 11.12.2018