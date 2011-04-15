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11/12/2018
19:09

Суд подтвердил законность предупреждения ФАС в отношении компании "Воздушные ворота северной столицы"

Арбитражный суд Северо-Западного округа подтвердил законность предупреждения выданного ранее Санкт-Петербургским УФАС ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" (ВВСС, управляет аэропортом "Пулково"). Об этом говорится в сообщении ФАС.

Напомним, начиная с июня 2017 года в аэропорту "Пулково" с 15 до 10 минут был сокращён бесплатный интервал посадки-высадки пассажиров в зоне Центрального пассажирского терминала (так называемой зоне kiss and fly).

Рассмотрев многочисленные заявления граждан и таксомоторных компаний, управление выдало предупреждение, согласно которому ВВСС должны были организовать движение так, чтобы обеспечить условия временного пребывания автомобилей для посадки-высадки пассажиров перед зданием пассажирского терминала "Пулково", сравнимые с условиями в аэропортах московского авиаузла.

ВВСС выполнили предупреждение и увеличили интервал пребывания в зоне kiss and fly до 15 минут. В то же время организация обжаловала этот документ в суде.

АО "Аэропорт "Пулково" (Санкт-Петербург, ИНН 7810091320) - четвёртый по пассажиропотоку в России. На регулярной основе в "Пулково" выполняют полёты 29 зарубежных авиакомпаний, 30 российских авиакомпаний и 12 авиакомпаний стран СНГ. Управляющей компанией аэропорта "Пулково" с 29 апреля 2010 года являлось ООО "Воздушные ворота северной столицы".

"AK&M" от 11.12.2018
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