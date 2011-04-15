Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

11/12/2018
18:58

Задержавшиеся на Хайнане туристы из Казани вернулись домой

Задержавшиеся на Хайнане туристы из Казани вернулись домой. Об этом сообщил Ростуризм.

Самолёт с 369 российскими туристами, которые из-за конфликта туроператора "Жемчужная река" с авиакомпанией "ИрАэро" не смогли вылететь 8 декабря в Казань после отдыха на острове Хайнань, благополучно приземлился в аэропорту столицы Татарстана 11 декабря в 17:03 MSK.

Туристы вернулись самолётом авиаперевозчика "ИрАэро", который по результатам проведённого по инициативе Ростуризма 10 декабря совещания с участием замминистра транспорта РФ Александра Юрчика, замминистра экономического развития РФ Сергея Галкина, руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова и замруководителя Федерального агентства воздушного транспорта Олега Клима согласился выполнить все вывозные рейсы и далее решать свои разногласия с туроператором "Жемчужная река" в судебном порядке.

На период ожидания рейса туристы были размещены в отелях и обеспечены питанием.

Согласно графику планового вывоза, в период с 11 по 14 декабря ещё 1165 туристов "Жемчужной реки" должны вылететь в Уфу, Самару, Хабаровск и Челябинск бортом "ИрАэро".

Федеральное агентство по туризму и Ассоциация "Турпомощь" находится в тесном взаимодействии с "ООО "Тревел Дизайнерс" и авиакомпанией "ИрАэро" и следят за соблюдением прав и законных интересов туристов.

"AK&M" от 11.12.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100