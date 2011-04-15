Задержавшиеся на Хайнане туристы из Казани вернулись домой. Об этом сообщил Ростуризм.



Самолёт с 369 российскими туристами, которые из-за конфликта туроператора "Жемчужная река" с авиакомпанией "ИрАэро" не смогли вылететь 8 декабря в Казань после отдыха на острове Хайнань, благополучно приземлился в аэропорту столицы Татарстана 11 декабря в 17:03 MSK.



Туристы вернулись самолётом авиаперевозчика "ИрАэро", который по результатам проведённого по инициативе Ростуризма 10 декабря совещания с участием замминистра транспорта РФ Александра Юрчика, замминистра экономического развития РФ Сергея Галкина, руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова и замруководителя Федерального агентства воздушного транспорта Олега Клима согласился выполнить все вывозные рейсы и далее решать свои разногласия с туроператором "Жемчужная река" в судебном порядке.



На период ожидания рейса туристы были размещены в отелях и обеспечены питанием.



Согласно графику планового вывоза, в период с 11 по 14 декабря ещё 1165 туристов "Жемчужной реки" должны вылететь в Уфу, Самару, Хабаровск и Челябинск бортом "ИрАэро".



Федеральное агентство по туризму и Ассоциация "Турпомощь" находится в тесном взаимодействии с "ООО "Тревел Дизайнерс" и авиакомпанией "ИрАэро" и следят за соблюдением прав и законных интересов туристов.



"AK&M" от 11.12.2018