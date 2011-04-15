Дайджест газеты "Коммерсант" от 12 декабря 2018 года



"НАФТОГАЗ" РАССЧИТЫВАЕТ НА ТЕХАССКОЕ ПРАВОСУДИЕ

УКРАИНСКАЯ КОМПАНИЯ ИЩЕТ В США АРГУМЕНТЫ ДЛЯ СПОРА С "ГАЗПРОМОМ"



Как выяснил "Ъ", НАК "Нафтогаз Украины" пытается привлечь американские суды к разбирательству с "Газпромом" о взыскании $2,6 млрд, которые присудил украинской компании Стокгольмский арбитраж. "Нафтогаз" хочет через суд обязать структуру "Газпрома" GM&T USA и его аудитора DeGolyer & MacNaughton предоставить сведения, которые позволят подать новый иск в Нидерландах. В нем "Нафтогаз" попробует оспорить сделку, по которой "Газпром" передал акции зарегистрированного в Нидерландах оператора газопровода "Турецкий поток" российской дочерней структуре, из-за чего украинская сторона не смогла эти акции арестовать.





САДОВОДАМ ГОТОВЯТ БАНКИ

СНТ ПРИДЕТСЯ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ



С 2019 года все садовые товарищества (СНТ) обяжут открыть счета в банках, куда будут поступать взносы их членов и производиться безналичная оплата работ и услуг. Такой подход призван закрыть риски злоупотреблений руководства СНТ, но чреват иными проблемами - в отсутствие ограничений средства садоводов, а это 200-300 млрд руб. в год, рискуют попасть в малонадежные, но готовые платить за них банки. В случае отзыва лицензии у таких игроков шансов вернуть деньги очень мало.





"ДЛЯ НАС ВАЖНО КАЧЕСТВО НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

ГЕНПРОКУРОР ЮРИЙ ЧАЙКА - О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ



Генеральный прокурор России Юрий Чайка рассказал "Ъ" о том, что благодаря нововведениям в законодательство надзорный орган получил возможность обращать в доход государства денежный эквивалент даже того незаконно нажитого имущества, от которого чиновники успели избавиться, а вскоре конфискация может быть распространена на активы, выявленные в ходе расследования коррупционных преступлений.





ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОЛОЖИЛСЯ НА СИЛЬНУЮ СУДЕЙСКУЮ РУКУ

КАКИМ ПРЕМЬЕР ВИДИТ РАЗВИТИЕ РОССИИ НА СЛЕДУЮЩЕМ ИСТОРИЧЕСКОМ ВИТКЕ





Конституцию нужно править лишь точечно, если это нужно для "актуализации статуса органов власти, развития тех или иных прав", пишет премьер-министр Дмитрий Медведев в статье для журнала "Закон". Она публикуется к 25-летию Основного закона. Господин Медведев прогнозирует "усиление судебной власти", поскольку только она может стать драйвером изменений, которые "позволят продвинуться к воплощению идеалов демократического государства".





ИЗРАИЛЬ И РОССИЯ ПОСПОРЯТ ОБ ИРАНЕ

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ВОЕННЫХ КОНТАКТОВ ДВУХ СТРАН БУДЕТ НЕПРОСТЫМ



Российские и израильские военные обсудят сегодня в Москве ситуацию в Сирии и в целом на Ближнем Востоке. Первая подобная встреча за несколько месяцев призвана возобновить контакты между военными двух стран, прерванные после того, как в сентябре в небе над сирийской Латакией был сбит российский самолет Ил-20М. О возвращении к прежнему взаимодействию в конце прошлой недели договорились президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Диалог будет непростым: израильтяне стремятся убедить российских коллег в деструктивной роли Ирана в регионе и фактически получить карт-бланш на новые атаки в Сирии.





РОССИЙСКИЙ СОФТ ОТКЛЮЧАЮТ ОТ ЗАГРАНИЦЫ

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЕЧЕСТВЕННОМУ ПО УЖЕСТОЧАЮТ В ДЕТАЛЯХ



Экспертный совет по программному обеспечению (ПО) при Минкомсвязи через полгода планирует начать исключать из реестра отечественного софта продукты, базирующиеся на разработках иностранного происхождения. Это делается в интересах заказчиков, которые находятся под санкциями или могут попасть под них. Часть разработчиков опасаются, что установленного срока не хватит для перехода на импортонезависимое ПО, который может потребовать серьезных инвестиций.





ТОМОГРАФЫ ПОКАЗАЛИ ОТСУТСТВИЕ ЛЬГОТ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ГОТОВЯТСЯ К РОСТУ ЦЕН



Стоимость медицинских изделий, например приборов для УЗИ и томографов, необходимых в том числе для реализации национального проекта "Здравоохранение", может вырасти до 20%. Это произойдет, если государство не вернет производителям льготу по НДС, утраченную из-за перехода на новый классификатор продукции.





СМАРТФОНЫ ПОКАЗАЛИ ДИАГОНАЛЬНЫЙ РОСТ

ПРОДАЖИ УСТРОЙСТВ С БОЛЬШИМИ ЭКРАНАМИ ВЫРОСЛИ В РАЗЫ



Российские ритейлеры фиксируют резкий рост спроса на смартфоны с большим экраном: по сравнению с уровнем 2017 года он увеличился десятикратно. В основном речь идет об устройствах Apple, Huawei, Samsung и Xiaomi. Операторам выгодно продавать фаблеты: их владельцы, по данным МТС, потребляют на треть больше интернет-трафика.





ЭФИР НАКРОЮТ РЕКЛАМОЙ

"ОРИОН" ЗАПУСТИЛ ТЕХНОЛОГИЮ HBBTV



Оператор спутникового ТВ "Орион" запустил услугу HbbTV, предполагающую использование интерактивных сервисов поверх традиционного вещания. На российском рынке технологию уже протестировали "Первый канал", "Матч ТВ" и "СТС Медиа". Участники рынка надеются, что сервис можно будет использовать для продажи рекламы, но его охват пока минимален.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 11.12.2018