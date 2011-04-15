Дайджест газеты "Ведомости" от 12 декабря 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 12 декабря 2018 года.





ПАРТИЯ БУДЕТ ОТЛОЖЕНА



Все больше губернаторов, которым в 2019 г. предстоят выборы, хотят идти на них не от "Единой России", а в качестве самовыдвиженцев.



Избирком Сахалинской области планирует инициировать поправки в региональное законодательство, чтобы в выборах губернатора осенью 2019 г. могли участвовать кандидаты-самовыдвиженцы. Назначенный на прошлой неделе врио сахалинского губернатора Валерий Лимаренко уже заявил, что намерен воспользоваться новой опцией.



В конце ноября аналогичные поправки в городской парламент внес врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. О желании пойти на выборы самовыдвиженцем говорил ранее в своих интервью и врио липецкого губернатора.





НОВОЕ ИМЯ ДЛЯ БОРЩА



Агрохолдинг Владимира Евтушенкова создал для овощей федеральный бренд - "Степь" - и намерен к концу 2021 г. утроить продажи.



Агрохолдинг "Степь" (входит в АФК "Система" Владимира Евтушенкова) решил увеличить продажи продуктов в рознице, для чего создал новый федеральный бренд "Степь", рассказал "Ведомостям" гендиректор агрохолдинга Андрей Недужко.



Сейчас агрохолдинг - один из лидеров сельскохозяйственной отрасли России, он производит зерновые, сырое молоко, овощи и фрукты и др. Некоторые из входящих в "Степь" сельхозпредприятий изначально продавали в рознице брендированную продукцию: яблоки - "Сады Кубани", огурцы и помидоры - "Агрокомбинат "Южный". Но до начала 2018 г. большая часть и яблок, и овощей отгружалась оптом через поставщиков - на розницу под собственными брендами "Степи" приходилось всего 30% продаж. Постепенно компания стала переводить эту продукцию со старых брендов на новый и увеличивать отгрузку непосредственно в розницу.





СБЕРБАНК СОБИРАЕТ ЧУЖИЕ КАРТЫ



Сбербанк подключает новые банки к своей системе переводов с карты на карту по номеру телефона. Вслед за "Тинькофф банком" к ней присоединился Совкомбанк.



К системе переводов Сбербанка с карты на карту по номеру телефона подключился Совкомбанк, рассказал во вторник, 11 декабря, предправления Сбербанка Герман Греф. До сих пор в ней был лишь один внешний участник - "Тинькофф банк". По словам Грефа, соглашения о вступлении в систему есть еще с рядом банков, но их названия и даже количество он не раскрыл.



Долгое время клиенты Сбербанка могли переводить деньги по номеру телефона лишь между собой, но этим летом Сбербанк открыл систему для других банков. На Сбербанк приходится примерно 65% всех переводов с карты на карту в стране, по данным за 2017 г.





ДЕНЬ НЕЗНАНИЯ КОНСТИТУЦИИ



Единственное, что точно знают из Конституции даже россияне, никогда её не читавшие, так это про социальную направленность государства.



61% наших сограждан знают, в связи с чем они будут отдыхать 12 декабря. Однако правильный ответ респондентов на вопрос о том, какой праздник отмечается в этот день, не свидетельствует о знании объекта, которому он посвящён.



По данным опросов "Левада-центра", стабильно треть россиян признаются, что "никогда не читали" основной закон своей страны, гарантирующий их права и обязанности. Если суммировать эту долю с теми опрошенными, которые читали, но "ничего из неё помнят", то получим в два раза больше - 2/3 от всего совершеннолетнего населения страны. Попутно обращу на это внимание любителей покритиковать поллстеров, которые "получают только социально-одобряемые ответы". Респонденты могли соврать, никто не проверял в исследовании реальное знание положений Конституции, но большая часть ответила честно (иначе мы получили бы обратное распределение мнений, где доля читавших составила большинство, и это требовало бы более детальной проверки их искренности).





"В РОССИИ МЫ В РАЮ, ЕСЛИ СРАВНИВАТЬ С ВЕНЕСУЭЛОЙ"



Патриарх российской ресторанной индустрии, основатель РОСИНТЕРА Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко анализирует свой 30-летний опыт бизнеса на исторической родине и объясняет, почему Россия - не Венесуэла.



Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко пережил уже пятый кризис - два в Венесуэле и три в России. В родной Венесуэле, происходящее в которой Ордовский характеризует словом "трагедия", он потерял все бизнесы, а в России - сохранил все: и бизнес в сфере недвижимости, и и туристический, и главный, ресторанный. Пять лет подряд ресторанный холдинг Ордовского РОСИНТЕР сокращал число ресторанов и выручку. Но в этом году динамика наконец изменилась.





"ЯМАЛ СПГ" ДАЛ ПОЛНЫЙ ГАЗ

"НОВАТЭК" ДОСРОЧНО ЗАПУСТИЛ ТРЕТЬЮ ОЧЕРЕДЬ "ЯМАЛ СПГ"



На церемонии пуска присутствовал Дмитрий Медведев.

"Новатэк" сегодня досрочно запустил промышленное производство на третьей линии завода по сжижению природного газа "Ямал СПГ". Таким образом проект выходит на проектную мощность - 16,5 млн т СПГ в год.



Сегодня же началась погрузка первой партии СПГ с третьей технологической очереди. "Ямал СПГ" в совокупности занимает около 5% мирового рынка сжиженного природного газа. Инвестиционное решение о строительстве завода СПГ стоимостью $27 млрд в поселке Сабетта на базе Южно-Тамбейского месторождения было принято всего пять лет назад - в 2013 г. Третья линия "Ямал СПГ" заработала в технологическом режиме в конце ноября.





НАДО ОБЩАТЬСЯ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ



Почему компании учат сотрудников хорошим манерам? Они тратят миллионы, чтобы научить работников пожимать руки и поддерживать беседу - зачем?



Американские аботодатели вкладывают миллионы в развитие социальных навыков своих сотрудников. К их ужасу это обучение уже включает и технику рукопожатий - приходится даже учить их, что когда жмешь руку, нужно смотреть в глаза.



Новые позиции, уцелевшие в процессе автоматизации, требуют значительно больше социальных навыков, чем рабочие места на заводах и фабриках, когда-то бывшие движущей силой экономики. Роботы пока не умеют проявлять дружелюбие, болтать о том и о сем, успокаивать недовольных клиентов, так что у людей еще есть перспективы. Тем не менее выясняется, что многие люди не сильны в вышеперечисленном.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 12.12.2018