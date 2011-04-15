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12/12/2018
09:30

Повтор! Чистый отток капитала из РФ в январе-ноябре увеличился в 3.3 раза до $58.5 млрд

Чистый отток капитала из РФ в январе-ноябре 2018 года увеличился в 3.3 раза до $58.5 млрд в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.

"Сальдо финансовых операций частного сектора с нерезидентами, предварительно, составило $58.5 млрд против $17.7 млрд в январе-ноябре 2017 года", - сообщает ЦБ.


"AK&M" от 11.12.2018
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