АЛРОСА сокращает непроизводственные расходы

АК "АЛРОСА" более чем на 40% снизила стоимость обслуживания офисного здания, в котором располагается московский аппарат управления АЛРОСА. Об этом говорится в сообщении компании.



АЛРОСА подвела итоги открытого запроса предложений по выбору компании, которая в течение следующих трёх лет будет осуществлять комплексную эксплуатацию офисного здания АЛРОСА на Озерковской набережной в Москве. В здании, приобретенном алмазодобывающей компанией в 2013 году, располагается московский аппарат управления АЛРОСА.



В запросе предложений приняли участие 13 компаний. При выборе победителя помимо ценовых условий оценивался опыт работы компании на рынке, прежде всего по эксплуатации и обслуживанию офисных зданий сопоставимой площади.



Победителем стала компания RD Management Services с ценой контракта не более 115.8 млн руб., что позволяет более чем на 40% сократить совокупные затраты на содержание офиса по сравнению с прошлым периодом. Компания-победитель имеет большой опыт управления коммерческой недвижимостью и ресурсами, позволяющими оказывать полный комплекс услуг.



Договор будет действовать до конца 2021 года. Здание, занимаемое АЛРОСА, имеет площадь более 11 тыс. кв. м и входит в состав бизнес-центра "Аквамарин". На сегодняшний день этот офис является для компании базовым в столице, проводится работа по консолидации в нем подразделений московского аппарата управления. Как сообщалось ранее, компания вернула городу арендованное ранее офисное здание по адресу 1-й Казачий переулок, дом 6, строение 5. Еще по двум зданиям, расположенным в том же переулке и находящимся в собственности компании, проводятся подготовительные мероприятия для последующей продажи.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Чистая прибыль АК "АЛРОСА" по итогам января-июня 2018 года составила 52.2 млрд руб. - почти на 8.5 млрд руб., или на 19% больше, чем годом ранее. Выручка ПАО АК "АЛРОСА" за первые шесть месяцев составила почти 126 млрд руб., что на 10 млрд руб., или на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На увеличение выручки повлияло, прежде всего, изменение ассортимента и средних цен реализуемой продукции, вызванное более высоким спросом на средне- и крупноразмерное сырьё. В первом полугодии компания на 19% до 3.92 млрд руб. с 4.69 млрд руб. - снизила управленческие расходы.



Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 33% до 82.5 млрд руб. с 61.9 млрд руб. годом ранее на фоне роста EBITDA. Выручка выросла на 11% до 238.3 млрд руб. с 214.5 млрд руб. на фоне роста индекса цен и средних цен реализации алмазов, а также улучшения структуры продаж, несмотря на 9% снижение продаж в каратах. Показатель EBITDA вырос на 29% до 129.1 млрд руб. со 100 млрд руб. благодаря росту выручки и незначительному снижению производственных затрат. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 7 процентных пунктов до 54%. Свободный денежный поток (СДП) вырос на 38% за счёт роста прибыльности на фоне увеличения инвестиций на 2.4 млрд руб., а также высвобождения средств из оборотного капитала за счет роста продаж из запасов.



Чистая прибыль компании за III квартал 2018 года выросла на 87% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и снизилась на 5% по сравнению с предыдущим кварталом. Так, прибыль в отчётном квартале составила 24.2 млрд руб., в предыдущем квартале - 25.4 млрд руб., годом ранее - 13 млрд руб. Выручка снизилась на 3% по сравнению с предыдущим кварталом до 70.1 млрд руб. в связи со снижением объёмов продаж в каратах (-26%) на фоне роста средних цен. Рост на 19% по сравнению с предыдущим годом связан с увеличением индекса цен и улучшением структуры продаж. Показатель EBITDA снизился на 3% по сравнению с предыдущим кварталом до 40 млрд руб. за счет снижения продаж в каратах на 26%. Частично этот фактор был компенсирован ростом средних цен реализации на фоне контроля над издержками. Рост на 47% по сравнению с предыдущим годом обусловлен сокращением затрат и улучшением ценовой конъюнктуры.



"AK&M" от 12.12.2018