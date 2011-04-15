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12/12/2018
12:38

МегаФон Финанс погасил GDR МегаФона

ООО "МегаФон Финанс" (100%-е дочернее общество ПАО "МегаФон"), погасило GDR, удостоверяющие права на обыкновенные акции оператора, и в связи с этим направило обязательное предложение о приобретении акций на рассмотрение в Банк России. Об этом говорится в сообщении компании.

В результате погашения GDR МегаФон Финанс стал владельцем 139616537 обыкновенных акций компании, что в совокупности с акциями, принадлежащими его аффилированным лицам, составило 78.84% уставного капитала МегаФона. В связи с пересечением порогового значения в 75% МегаФон Финанс намерен направить акционерам обязательное предложение о приобретении принадлежащих им акций.

МегаФон Финанс сообщил оператору, что 11 декабря направил обязательное предложение на рассмотрение в Банк России, а также получил иные корпоративные и государственные одобрения для реализации обязательного предложения о приобретении обыкновенных акций МегаФона.

Для целей реализации МегаФон Финанс своих обязательств по направлению обязательного предложения МегаФон заключил договор поручительства с АО "Банком ГПБ" на сумму до 90 млрд руб., обеспечивающий обязательства МегаФон Финанса по договору о предоставлении банковской гарантии.

Как ранее сообщалось, МегаФон Финанс приобрёл у компании MegaFon Investments (Cyprus) Limited обыкновенные акции МегаФона в количестве 109629380 штук и GDR, удостоверяющие права на такие акции, в количестве 29987157 штук, что составляло 17.68% и 4.84% от уставного капитала МегаФона соответственно. Вместе с обыкновенными акциями, принадлежащими ООО "АФ Телеком Холдинг", лицу, аффилированному с МегаФон Финанс, указанное количество ценных бумаг составляло 74% и 4.84% уставного капитала МегаФона соответственно.

ПАО "МегаФон" (ИНН 7812014560) основано в 1993 году как ЗАО "Северо-Западный GSM", в 2002 году переименовано в ОАО "МегаФон". Компания является вторым по величине сотовым оператором РФ, обслуживающим более 69 млн абонентов. Дочерние компании МегаФона работают в Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии.

Скорректированная чистая прибыль ПАО "МегаФон" по МСФО за 2017 год упала на 29% до 20.519 млрд руб. с 28.896 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 1.8% до 231.81 млрд руб. с 316.275 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 0.6% до 121.85 млрд руб. со 121.139 млрд руб.

Чистая прибыль телеком-сегмента ПАО "МегаФон" по МСФО за I квартал 2018 года выросла на 41.7% до 6.363 млрд руб. с 4.49 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 2.6% до 75.37 млрд руб. с 73.478 млрд руб., показатель OIBDA - на 4.5% до 30.27 млрд руб. с 28.961 млрд руб.

Чистая прибыль ПАО "МегаФон" по РСБУ за первое полугодие 2018 года составила 15.664 млрд руб. против убытка 10.805 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 2.5% до 144.944 млрд руб. со 141.351 млрд руб., валовая прибыль - на 3% до 49.476 млрд руб. с 47.981 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 15.665 млрд руб. против убытка 10.805 млрд руб.

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