В Белгородской области уничтожено 3 т запрещённого к ввозу в Россию сыра Friko и Dorblu

В Белгородской области уничтожено 3 т сыра Friko и Dorblu, запрещённого к ввозу в Россию. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.



Так, в Шебекинском районе Белгородской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан автомобиль "ЗИЛ", в котором при досмотре обнаружено 76 коробов с сырной продукцией производства Голландии и 499 коробов с такой же продукцией производства Германии.



В первом случае, согласно маркировке, в коробах находился сыр Friko, во втором - Dorblu. Общий вес задержанной продукции составил почти 3 т.



Собственника груза установить не удалось.

В соответствии с указами Президента РФ, вся небезопасная продукция изъята и под контролем инспекторов Россельхознадзора уничтожена.



"AK&M" от 12.12.2018