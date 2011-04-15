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12/12/2018
12:19

В Белгородской области уничтожено 3 т запрещённого к ввозу в Россию сыра Friko и Dorblu

В Белгородской области уничтожено 3 т сыра Friko и Dorblu, запрещённого к ввозу в Россию. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

Так, в Шебекинском районе Белгородской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан автомобиль "ЗИЛ", в котором при досмотре обнаружено 76 коробов с сырной продукцией производства Голландии и 499 коробов с такой же продукцией производства Германии.

В первом случае, согласно маркировке, в коробах находился сыр Friko, во втором - Dorblu. Общий вес задержанной продукции составил почти 3 т.

Собственника груза установить не удалось.
В соответствии с указами Президента РФ, вся небезопасная продукция изъята и под контролем инспекторов Россельхознадзора уничтожена.

"AK&M" от 12.12.2018
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