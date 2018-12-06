ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 13 декабря в размере 66.4225 руб. против 66.5022 руб. на 12 декабря.





Курс доллара США за последние 5 дней:



12.12.18 - 66.5022 руб.

11.12.18 - 66.2416 руб.

08.12.18 - 66.9227 руб.

07.12.18 - 66.7377 руб.

06.12.18 - 66.8242 руб.















































































































"AK&M" от 12.12.2018