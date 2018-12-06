ЦБ РФ установил официальный курс евро на 13 декабря в размере 75.2168 руб. против 75.6197 руб. на 12 декабря.





Курс евро за последние 5 дней:



12.12.18 - 75.6197 руб.

11.12.18 - 75.7075 руб.

08.12.18 - 76.0777 руб.

07.12.18 - 75.6071 руб.

06.12.18 - 75.7051 руб.













































































































"AK&M" от 12.12.2018