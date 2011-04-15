Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 13 декабря

Банк России установил на 13 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 47.8707

1 Азербайджанский манат 39.1527

100 Армянских драмов 13.6841

1 Белорусский рубль 31.2356

1 Болгарский лев 38.4478

1 Бразильский реал 17.0140

100 Венгерских форинтов 23.2316

1000 Вон Республики Корея 58.8330

10 Гонконгских долларов 84.9740

1 Датская крона 10.0726

1 Доллар США 66.4225

1 Евро 75.2168

100 Индийских рупий 92.1779

100 Казахстанских тенге 17.9433

1 Канадский доллар 49.6468

100 Киргизских сомов 95.1612

10 Китайских юаней 96.4182

10 Молдавских леев 38.4478

1 Новый туркменский манат 19.0050

10 Норвежских крон 77.3821

1 Польский злотый 17.4865

1 Румынский лей 16.1427

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.9374

1 Сингапурский доллар 48.3495

10 Таджикских сомони 70.5122

1 Турецкая лира 12.3620

10000 Узбекских сумов 79.9297

10 Украинских гривен 23.9099

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 83.2141

10 Чешских крон 29.0791

10 Шведских крон 73.1525

1 Швейцарский франк 66.8840

10 Южноафриканских рэндов 46.5359

100 Японских иен 58.5452

"AK&M" от 12.12.2018