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12/12/2018
12:56

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 13 декабря

Банк России установил на 13 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 47.8707
1 Азербайджанский манат 39.1527
100 Армянских драмов 13.6841
1 Белорусский рубль 31.2356
1 Болгарский лев 38.4478
1 Бразильский реал 17.0140
100 Венгерских форинтов 23.2316
1000 Вон Республики Корея 58.8330
10 Гонконгских долларов 84.9740
1 Датская крона 10.0726
1 Доллар США 66.4225
1 Евро 75.2168
100 Индийских рупий 92.1779
100 Казахстанских тенге 17.9433
1 Канадский доллар 49.6468
100 Киргизских сомов 95.1612
10 Китайских юаней 96.4182
10 Молдавских леев 38.4478
1 Новый туркменский манат 19.0050
10 Норвежских крон 77.3821
1 Польский злотый 17.4865
1 Румынский лей 16.1427
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.9374
1 Сингапурский доллар 48.3495
10 Таджикских сомони 70.5122
1 Турецкая лира 12.3620
10000 Узбекских сумов 79.9297
10 Украинских гривен 23.9099
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 83.2141
10 Чешских крон 29.0791
10 Шведских крон 73.1525
1 Швейцарский франк 66.8840
10 Южноафриканских рэндов 46.5359
100 Японских иен 58.5452

"AK&M" от 12.12.2018
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