Роскачество выбрало лучшие приложения для покупки авиабилетов. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Согласно результатам испытаний, по предоставляемому сервису лучшими оказались метапоисковики Aviasales и Wego, агентства Trip.com, OneTwoTrip, OZON.travel, Tickets.ru.



Наиболее функциональными агентствами по мнению Роскачества являются "Связной Трэвел: Авиабилеты" и Aerobilet. Наиболее функциональными метапоисковиками названы Aviasales и Skyscanner. У перечисленных сервисов отлично реализованы функции поиска, фильтрации и сортировки, также есть доступ к календарю цен, а любой маршрут можно добавить в избранное, чтобы следить за динамикой цены.



Наивысших баллов по удобству пользования удостоились приложения Aviasales для обеих платформ, Trip.com для iOS и OneTwoTrip для Android. Навязчивая реклама не обнаружена ни в одном приложении. Требованиям информационной экологичности (соответствие результатов поиска выбранным параметрам фильтрации и сортировки) соответствуют все проверенные приложения.



В результате исследования выяснилось, что все мобильные приложения, выбранные для оценки, признаны соответствующими критериям безопасности, а это означает, что все приложения передают персональные данные в зашифрованном виде.



"AK&M" от 12.12.2018