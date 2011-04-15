Банк России на 13 декабря понизил курс евро к рублю более чем на 40 копеек до 75.6197 руб., курс доллара США - почти на 8 копеек до 66.5022 руб.

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Банк России на 13 декабря понизил официальный курс евро к рублю более чем на 40 копеек до 75.2168 руб. с 75.6197 руб., курс доллара США - почти на 8 копеек до 66.4225 руб. с 66.5022 руб. 12 декабря.
Стоимость бивалютной корзины на 13 декабря увеличилась более чем на 22 копейки (-0.32%) до 70.38 руб. с 70.6051 руб. 12 декабря.
"AK&M" от 12.12.2018