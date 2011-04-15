"Жемчужная река" продавала билеты на несуществующие рейсы. Об этом говорится в материалах Ростуризма.



В целях обеспечения контроля над ситуацией и своевременного принятия необходимых мер по защите прав и законных интересов российских туристов Федеральным агентством по туризму принято решение о создании оперативного штаба по возвращению российских туристов с острова Хайнань.



В его состав войдут сотрудники Ростуризма и Ассоциации "Турпомощь". Кроме того, к участию в работе штаба приглашаются представители Минтранса России, Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства иностранных дел РФ, Росавиации и Роспотребнадзора.



Также Ростуризмом налажено взаимодействие с Посольством Китая в России по вопросам защиты прав и законных интересов российских туристов на острове Хайнань.



Несмотря на проведённое 10 декабря по инициативе Ростуризма межведомственное совещание в Минтрансе России по вопросу авиационной перевозки туристов туроператора "Жемчужная река", Федеральное агентство по туризму до настоящего времени не получило от туроператорской компании и от авиаперевозчика объективных и непротиворечивых данных о количестве находящихся на Хайнань по линии "Жемчужной реки" российских туристов, а также о числе выписанных обратных авиабилетов для возвращения их на родину.



В связи с появлением информации о том, что часть туристов не имеет на руках обратных билетов или же имеет недействительные билеты, на остров Хайнань срочно направляются сотрудники Ростуризма, которые будут на месте персонально работать со всеми туристами и предпринимать меры для того, чтобы тех из них, чей срок пребывания на территории КНР согласно турпутевкам окончился или подходит к концу, не выселяли из отелей и к ним не применялись санкции в связи с истечением срока действия групповых виз.



В субъекты РФ направлено обращение с целью выяснения числа туристов, перед которыми у юридических лиц, работающих под брендом "Жемчужная река", есть неисполненные обязательства в рамках договоров о реализации турпродукта.



"AK&M" от 12.12.2018